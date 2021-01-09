У США заарештували чоловіка, який носив трибуну спікера парламенту під час заворушень у Капітолії

За даними ЗМІ, згодом трибуну та молоток знайшли неушкодженими.

У США правоохоронці заарештували Адама Джонсона - чоловіка, який носив трибуну спікера Палати представників Ненсі Пелосі під час заворушень у Капітолії.

Про це повідомляє "10 Tampa Bay".

"Записи в'язниці округу Пінеллас вказують на те, що Адам Джонсон утримується за федеральним ордером", - йдеться в повідомленні.

Фотографія Джонсона, зроблена фотографом Getty Images Уін МакНамі, була однією з багатьох, яка стала вірусною під час збройних заворушень у Капітолії прихильниками президента Дональда Трампа

Видання повідомляє, що Джонсон - батько, який сидить удома і живе з дружиною та п’ятьма дітьми. Його попередня кримінальна історія включала зберігання марихуани.

За даними ЗМІ, згодом трибуну та молоток знайшли неушкодженими.

Нагадаємо, 6 січня, через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосити Джо Байдена президентом, засідання було зірване. В результаті заворушень під час штурму Капітолію у Вашингтоні загинуло п'ятеро людей.

7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.

У Конгресі США закликають усунути Трампа за допомогою прийняття 25-ї поправки Конституції.