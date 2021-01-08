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У лікарні помер поліцейський, поранений під час штурму Капітолію

Розслідування обставин смерті поліцейського буде вести відділ з розслідування вбивств поліції Вашингтона, поліція Капітолію і ФБР.

У лікарні помер поліцейський, поранений під час штурму Капітолію
Фото: bbc.com

Поліцейський, який був поранений під час заворушень у Вашингтоні 6 січня, помер у лікарні.

Про це інформує Німецька хвиля з посиланням на Поліцію Капітолія.

Поліцейський постраждав під час "фізичного зіткнення" з протестувальниками під час захисту Капітолія і розгону прибічників чинного президента Дональда Трампа.

Офіцер почав нести службу у поліції Капітолія з липня 2008 року, останнім часом працював у відділі служби швидкого реагування.

Після повернення до свого відділку він знепритомнів, його терміново доставили до лікарні, де він помер увечері в четвер, 7 січня.

Розслідування обставин смерті поліцейського буде вести відділ з розслідування вбивств поліції Вашингтона, поліція Капітолію і слідчі ФБР.

Зазначимо, це вже п'ята жертва заворушень у США.

Нагадаємо, у середу, 6 січня, через штурм Капітолію Конгрес США не зміг оголосили Джо Байдена президентом, засідання було зірване. В результаті заворушень під час штурму Капітолія у Вашингтоні загинули чотири людини.

7 січня Конгрес поновив роботу та затвердив перемогу Байдена на президентських виборах у США. Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади наступнику.

20 січня має відбутися інавгурація нового президента США.

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