Канада не згодна із запропонованою Іраном компенсацією родичам жертв катастрофи літака МАУ

Пропозиція Ірану виплатити родичам жертв катастрофи рейсу PS752 по 150 тис. доларів США не задовольняє Канаду.

Про це повідомив спеціальний радник прем’єр-міністра Джастіна Трюдо з питань цієї авіакастрофи Ральф Гудейл, передає CBC News.

На його переконання, Іран не має права в односторонньому порядку ухвалювати рішення стосовно компенсацій родичам жертв. Гудейл зазначив, що остаточна сума відшкодування має стати предметом перемовин між Іраном та п’ятьма іншими державами, громадяни яких загинули у авіакатастрофі.

Гудейл додав, що Канада може застосувати проти Ірану санкції, якщо бачитиме у цьому потребу, утім, головне - упевнитися в точності усіх фактів.

Нагадаємо, літак Boeing 737-800NG авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" рейсу PS752 з Тегерана до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, - 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих - громадяни шести країн.

Після кількох днів заперечень в Ірані офіційно визнали провину за збиття українського літака з зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.

30 липня в Києві за участю іранської делегації розпочалися переговори щодо компенсацій родинам загиблих.

Іран заявив, що готовий виплатити по 150 000 доларів родинам усіх загиблих у катастрофі. У МЗС України відповіли, що розмір компенсацій для родичів громадян, загиблих внаслідок збиття Іраном літака рейсу PS752, має бути визначений шляхом переговорів сторін. Важливою передумовою має стати встановлення причин трагедії та притягнення винних до відповідальності.