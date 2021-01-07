Засновник компанії Tesla Ілон Маск став найбагатшою людиною світу за версією Bloomberg, обігнавши у рейтиингу засновника Amazon Джеффа Безоса.

Про це повідомляється на сайті видання.

"Станом на 10:15 ранку в Нью-Йорку (17:15 за Києвом) статки Маска оцінюються в 188,5 млрд доларів - це на 1,5 мільярда доларів більше, ніж Безос, який займав перше місце з жовтня 2017 року", - пише агентство.

Зазначається, що за останній рік статки Маска зросли на понад 150 млрд доларів.

Нагадаємо, у грудні минулого року Ілон Маск розкритикував Bitcoin і одним твітом підвищив вартість криптовалюти Dogecoin на 25%ю

У листопаді Маск обігнав співзасновника Microsoft Білла Гейтса у рейтингу багатіїв та став другою найбагатшою людиною у світі.