Меркель вважає, що сумніви Трампа у результатах виборів створили атмосферу для масових заворушень у Капітолії

Канцлер Німеччини шкодує, що Трамп не визнав поразку на виборах у листопаді.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що розлючена штурмом Капітолію та масовими заворушеннями у Вашингтоні, які чинили радикальні прихильники 45-го президента США Дональда Трампа.

Про це вона повідомила на пресконференції, пише "Інтерфакс-Україна".

"Ми всі бачили тривожну картину штурму Конгресу минулої ночі, ця картина мене розлютила та засмутила. Я впевнена, що почуваюся як більшість друзів США, мільйони людей, які захоплюються американськими демократичними традиціями", - зазначила канцлерка.

Ангела Меркель глибоко шкодує, що Дональд Трамп не визнавав своєї поразки з листопада та підтвердив це вчора.

"Сумніви в реузльтатах виборів були підігріті та створили атмосферу, яка зробила можливими події минулої ночі", - заявила вона.

Нагадаємо, що 6 січня, коли конгресмени зібралися для остаточного зарахування голосів колегії виборників, Трамп виступав перед своїми прихильниками. Деякі з них з акції рушили просто до Капітолію та почали його штурм, увірвалися до середини. Одна жінка була застрелена поліцейським у приміщенні Капітолію, ще троє померли в машинах швидкої допомоги. 52 людини були заарештовані.

Дональд Трамп закликав віцепрезидента Майка Пенса не засвідчувати результати президентських виборів у Сполучених Штатах. Пенс заявив, що він не має повноважень відхиляти голоси колегії виборщиків, назвавши свою роль на спільному засіданні Конгресу щодо підрахунку бюлетенів “значною мірою церемоніальною”.

Конгрес оголосив Джо Байдена переможцем зі значною затримкою, а Дональд Трамп знову заявив, що не згоден з результатами, але з 20 січня буде організовано впорядкований трансферний період влади.