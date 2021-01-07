Удар по Капитолию – это конец Трампа

Никто не может знать, чем вся эта трагическая для страны история завершится, тем не менее очевидно одно: после случившегося у Трампа не осталось ничего – ни возможности оспорить результаты голосования, ни поддержки Республиканской партии, ни адекватных сторонников, ни возможности для манёвра. Ему грозит лишение президентской должности и даже уголовное преследование.

Пока православные украинцы праздновали Рождество, в Соединённых Штатах захватили здание Капитолия – место, где заседают американские законодатели (конгрессмены и сенаторы). Захватили его сторонники пока ещё действующего президента Трампа. Почему «пока ещё»? Потому что после ночных событий, о которых ныне судачит весь мир, не только парламентарии США, но и часть министерского кабинета выступили против Трампа и некоторые из них ныне разрабатывают для вице-президента Майка Пенса юридическое обоснование по введению в действие 25-й поправки Конституции Соединённых Штатов. Для чего? Для досрочного прекращения полномочий Трампа и временного исполнения обязанностей главы государства самим Пенсом.

Ночь кровавого мятежа

6 января две палаты Конгресса собрались для подтверждения результатов голосования, их сертификации. Параллельно с этим близ парламентского квартала президент Трамп проводил многотысячное собрание: его сторонники съехались со всей страны для того, чтобы поддержать своего лидера, который уже месяц вторит о том, что демократы украли у него голоса, что именно он – законно избранный президент, а не Джо Байден.

Фото: EPA/UPG

Трамп призвал своих сторонников двигаться в сторону Капитолия (здания, где размещён Конгресс), где уже к тому времени часть республиканцев бойкотировала признание выборов в законный способ, блокируя их сертификацию. Поэтому очевидно, что именно действующий президент повинен в тех трагических и позорных событиях, которые пережила Америка в ночь с 6-го на 7-е января.

Фото: EPA/UPG

Толпа протестующих, часть из которых – неонацисты и радикалы, исповедующие ультраправые взгляды, прорвала полицейское заграждение (хотя на редких кадрах видно, что некоторые полицейские открывали митингующим ворота, ведущие к Капитолию), отдельные вандалы ворвались в здание, где размещается Конгресс, и совершили – уж простите, другого слова не нахожу – погром. Разбивали окна, выбивали двери, разрушали и обворовывали кабинеты конгрессменов. К слову, наиболее всех пострадал кабинет спикера Палаты представителей – демократа Нэнси Пелоси.

Фото: EPA/UPG

Многие конгрессмены – даже из числа республиканцев – назвали это попыткой госпереворота, все они обвинили в этом Трампа. Сенатор от Республиканской партии Митт Ромни назвал пока ещё действующего президента «эгоистичным человеком с уязвлённой гордостью» и даже «подстрекателем к бунту».

Фото: EPA/UPG

Байден очень точно охарактеризовал те события: «Сцены хаоса в Капитолии не отражают настоящую Америку, не представляет того, кто мы есть. Мы наблюдаем небольшое количество экстремистов, преданных беззаконию. Это не оппозиция. Это беспорядок. Это хаос. Это граничит с мятежом. И это должно закончиться сейчас», – сказал он в своем обращении к нации.

Что же сделал Трамп? Он также выпустил видеообращение, где призвал своих сторонников покинуть Капитолий и «мирно» разойтись по домам, добавив, правда, к этому, что его обманули, украли голоса и то, что он их «любит, что они – особенные».

This is the fbi swat team in the capitol. pic.twitter.com/bY6maxLjLJ — Jake Sherman (@JakeSherman) January 6, 2021

Ночью много всего произошло: в здании Капитолия была застрелена женщина (одна из ворвавшихся), всего в ходе штурма погибло четверо людей, мэр Вашингтона ввела в городе комендантский час (до момента самой инаугурации), к зданию было направлено свыше тысячи спецназначенцев Национальной гвардии США, а самих законодателей, находящихся в подвальных помещениях, выводил спецназ ФБР.

Политические похороны Трампа

Трамп безусловно войдёт в историю США. В том числе, как человек, который отправил своих сторонников на захват здания Капитолия. Последний раз подобное происходило в 1814 году (во всяком случае так говорят архивы Исторического общества Капитолия), когда британцы сожгли здание дотла.

Ночь на 7-е января, те трагические для американской политической системы события, за которыми наблюдал весь мир, можно по праву назвать бесславным и даже позорным окончанием каденции Трампа. Этот человек менее чем за сутки потерял всё: умеренных сторонников, партийную поддержку, в конечном счёте лицо.

Фото: EPA/UPG

Если ещё на утро 6-го января немалая часть республиканцев готова была дать решающий бой и отстаивать в законный способ так называемую победу Трампа на президентских выборах, то ныне республиканцы совместно с демократами проголосовали в пользу Байдена, огласив того избранным президентом.

Более того, именно из-за действий пока ещё действующего главы Белого дома Республиканская партия лишилась сенатского большинства (впервые с 2015 года), потеряв позиции в Джорджии. Давление Трампа на губернатора штата, слив их разговора, где глава Белого дома призывал «найти» ему тысячи голосов заставили многих избирателей отвернуться от республиканцев. А после штурма Капитолия их рейтинг ещё долго будет падать.

Фото: EPA/UPG

Если ранее многие американские аналитики предполагали, что Трамп сможет конвертировать своё политическое влияние не только в деньги, но также оказывать давление, местами управлять процессами в Республиканской партии, ставить на сенатские и другие должности своих родственников, то теперь это просто невозможно. Он стал абсолютным политическим изгоем.

Вся эта история может вообще закончиться для него плачевно: уже не только американские законодатели, но и часть министров призывает нынешнего вице-президента США Майка Пенса ввести в действие 25 поправку Конституции Соединённых Штатов, которая приведёт к отлучению Трампа от должности и сделает самого Пенса (до инаугурации Байдена) трансферным президентом. Пойдёт ли на это вице-президент, не знает никто. Однако точно известно, что в дальнейшем Трампу будет очень сложно избежать уголовного преследования, как и тем радикалам, напавшим на один из столпов власти в США.

Фото: EPA/UPG Вице-президент США Майк Пенс

Есть здесь куда более негативный момент: после случившегося новой американской власти будет крайне сложно продвигать демократические ценности. Это – полнейший хаос, которым точно воспользуется Россия.