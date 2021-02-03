Трамп, Дубінський і TikTok: життя та смерть українських політиків у соціальних медіа

За що політиків можуть забанити в соцмережах і чи є політичне життя поза Facebook — у матеріалі LB.ua.

Таке може трапитися і з українськими політиками, хоча треба сильно постаратися. Наприклад, «через порушення правил спільноти» 28 січня YouTube видалив канал Олександра Дубінського . Окрім доходу від каналу, Дубінський таким чином втратив і 350 тисяч підписників.

Політики витрачають величезні гроші та ресурси на просування своїх сторінок у соціальних медіа, на створення відео та іншого контенту. Над формуванням онлайнових образів суспільно-політичних діячів часто працюють великі команди піарників, есемемників, копірайтерів тощо. Але результати тривалої праці можуть зникнути буквально за пару днів. Так, наприклад, сталося з Дональдом Трампом, якого на початку січня назавжди забанили сумарно 10 різних платформ , серед яких Twitter, Facebook та Іnstagram.

Фото: EPA/UPG

Прецедент Трампа

У 2020 році українські політики витратили рекордну кількість грошей для просування себе та своїх політичних партій у Facebook та Instagram. До 25 жовтня загальна сума, що пішла на рекламу сторінок, які соцмедіа позначають як суспільно-політичні, сягнула більш ніж 6,5 мільйонів доларів, за підрахунками Руху Чесно. З цих коштів приблизно 30%, тобто понад два мільйони доларів, політики витратили на просування особистих сторінок.

Однак скільки б політики не марнували грошей на підтримку власного іміджу в інтернеті, зв’язок з аудиторією може обірвати банальний бан.

Трамп став першим президентом США, якому різні майданчики обмежили доступ до своїх сервісів. Видаленню акаунту з Twitter передувала низка попереджень від модераторів, а також перевірки твітів Трампа. Ще в листопаді науковці опублікували дослідження, у якому описали, як Трамп використовував свій Twitter для відволікання уваги від шкідливих для нього тем. На прикладі розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори 2016 року науковці довели, що поки ЗМІ говорили про результати розслідування, Трамп за допомогою своїх сторінок намагався відволікати увагу на зручніші для нього теми, наприклад: кримінал, податки, робочі місця тощо.

Фото: EPA/UPG

За таке, звісно, не банять. Соціальні медіа доволі лояльно ставляться до своїх користувачів. Тому щоб акаунт видалили назавжди, має знайтися більше причин. Як пояснили у Twitter, рішення заблокувати Трампа назавжди ухвалили після детального перегляду його останніх дописів і їхнього контексту. Офіційна причина видалення його акаунту — «ризик підбурювання до насильства».

Загалом сторінки суспільно-політичних діячів не так часто видаляють із соціальних медіа. Після прецеденту з Трампом громадські активісти й опозиційні політики різних країн закликали керівництво YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat та інших платформ продовжити банити. Наприклад, технічний оглядач і журналіст Педро Доріа в коментарі The Guardian зазначав, що його глибоко непокоїть, як президент Бразилії використовує соціальні медіа, адже Жаїр Болсонару неодноразово закликав до масового озброєння та катувань людей. Експерт вважає, що Болсонаро через свій канал на YouTube лише поглиблює політичний розрив у бразильському суспільстві:

«Якщо Трампа забанили у Twitter, тому що він підбурював натовп йти на Капітолій, то що ж, Болсонаро готується зробити те саме... Немає сенсу чекати того часу, коли він почне діяти, намагаючись зруйнувати бразильський демократичний режим», — сказав Доріа.

Фото: EPA/UPG Жаїр Болсонаро на пресконференції щодо ситуації з COVID-19 у Бразилії, 18 березня 2020 р.

— Я думаю, що і Twitter, і Facebook з великим задоволенням жили б у ситуації повної бездіяльності і не реагували б на політиків, у тому числі в США, — каже експерт з онлайн-комунікацій і керуючий партнер групи компаній PlusOne, що спеціалізується на розробці та реалізації стратегічних комунікацій для бізнесу, політики і неурядового сектору Максим Саваневський. — Основний бізнес, наприклад Facebook, перебуває у юрисдикції США. Усі загрози, з погляду держави, теж перебувають у межах США. Згрубша, ситуація з Трампом стосувалася того, що його пости шкодять національним інтересам і загрожують національній безпеці США. Пости, які якимось чином шкодять національній безпеці України чи впливають на те, що тут відбувається, Facebook у принципі нецікаво. Формально сказати, що Трамп у якийсь спосіб порушив правила спільноти, напевно неможливо. Він не закликав до збройного повстання. Трамп просто кілька років формував навколо себе спільноту людей, які вірять йому і не вірять фактам. Своїми заявами він призвів до того, що люди штурмом брали Капітолій.

Чи можна назавжди забанити українських політиків?

Так, але треба дуже сильно нарватися. Наприклад, 28 січня YouTube видалив канал Дубінського, пояснивши це порушенням правил спільноти. У Центрі протидії корупції при цьому вказують, що це прямий наслідок санкцій США — 11 січня Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти семи людей і чотирьох організацій, які є частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу. Американська влада вказує на причетність до цієї мережі українського народного депутата Андрія Деркача, якого Вашингтон називає "російським агентом". Під санкції потрапив у тому числі і Олександр Дубінський. До того, як YouTube забанив канал Дубінського, перестав також працювати сайт dubinsky.pro, домен якого було зареєстровано через американський хостинг.

Заблокувати акаунт у Facebook та Instagram також можуть за порушення правил спільноти. Насильство, кримінал, цькування, домагання, мова ворожнечі, неправдиві новини та спам — це те, за що модератори можуть видалити пост або тимчасово заблокувати профіль. Якщо таких попереджувальних заходів стає все більше, то профіль можуть відключити назавжди. Порушення правил відслідковують модератори — це живі люди, які мусять щодня переглядати тисячі різних постів, фото та відео. Станом на січень 2021 року лише в Україні аудиторія Facebook зросла до 16 мільйонів користувачів, а Instagram — до 14 мільйонів. Крім того, правила Facebook постійно оновлюються, саме тому пости можуть видалятися ретроспективно, навіть якщо автор вжив слово «москаль» у тексті десятирічної давності. Це велике навантаження на модераторів, тому деякі пости, навіть якщо вони порушують правила, можуть курсувати стрічкою роками.

Відслідковувати порушення правил простіше, коли модераторам умовно «допомагають» інші люди, які можуть поскаржитися на допис або спеціально звернутися у службу підтримки. Експерт з комунікацій Максим Саваневський каже, що Facebook видаляє лише ті пости, які можна чітко ідентифікувати як порушення правил: наприклад, дитячу порнографію або заклики до терористичних дій. Але за якісь політичні заяви, навіть за наявності численних скарг, політика високого рангу заблокувати важко.

— Наприклад, якщо якийсь політик в Україні закликатиме приєднати частину наших територій до Росії, Facebook це буде в принципі нецікаво, — вважає Саваневський. — Які заяви не робили б політики, ані Twitter, ані Facebook не зобов’язані на це реагувати і не робитимуть цього, допоки у США не буде тиску з боку суспільства та ЗМІ. Але вони самі створили прецедент, коли забанили Трампа, тепер тиск лише посилюватиметься і доведеться реагувати на інші запити.

Фото: EPA/UPG

Де роздягаються українські політики?

Наразі для українців центральні українські телеканали залишаються найбільш популярним джерелом інформації. Телебачення дивляться 75% респондентів, соцмережам надають перевагу лише 44%, за результатами дослідження, що було проведене на замовлення ГО «Детектор медіа» фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» спільно з Центром Разумкова. Але більшість українських політиків мають свої профілі у Facebook, Instagram і Twitter. При цьому Facebook залишається основним майданчиком для політичних дискусій — йому надають перевагу 58,2% опитаних українців.

Фото: Lb.ua

Для того, щоб отримати інформацію, 24,8% опитаних користувачів використовують Instagram. Тут політики намагаються бути розкутішими і людянішими. Наприклад, саме для знімка в Instagram президент Володимир Зеленський може змінити костюм на спортивний одяг, хоча після інавгурації в його акаунті стали переважати формальні фото, зроблені пресслужбою.

Зеленський, до речі, не просто найпопулярніший український політик в Instagram. За даними сайту HypeAuditor, в українському сегментів він має найбільше фоловерів — на його сторінку підписано 9,4 мільйона користувачів, з яких шість мільйонів перебувають в Україні. На старті політичної кар’єри у 2019 році на Зеленського в Instagram було підписано вдвічі менше людей, ніж зараз.

Фото: Lb.ua

Але загалом суспільно-політичним діячам в Instagram важко конкурувати з іншими інфлюенсерами, хіба що вони до того, як прийти в політику, займалися шоу-бізнесом. Так, наприклад, на другому місці за кількістю підписників в Instagram серед політиків є Сергій Притула — у нього 813 тисяч фоловерів. Однак в українському сегменті він посідає аж 47 місце.

Фото: Lb.ua

А от повністю роздягнутися дозволяють собі політики у TikTok. Як, наприклад, Віталій Кличко, що з голим торсом купається в ополонці, чи Олег Ляшко, який готує обід у самому лиш халаті.

У липні агенція Wideworks, яка є офіційним партнером TikTok в Україні, підрахувала, що наразі цим додатком для створення коротких і смішних відео користується приблизно 3,2-3,4 мільйона українців, що на 700-900 тисяч більше, ніж на початку 2020-го. Хоч TikTok і намагається встановлювати додаткові правила та обмеження для неповнолітніх користувачів, наразі 69% тіктокерів — це люди від 13 до 24 років. TikTok розвивається дуже стрімко — у першому кварталі 2020-го додаток завантажили понад два мільярди разів і це стало абсолютним рекордом, адже такого показника не змогла досягти жодна платформа.

Що ж роблять українські політики в ТikTok? Якщо коротко, то намагаються не відставати від молоді. Наприклад, Віталій Кличко, у якого 65 тисяч підписників, прикрашає ялинку, годує бегемота кавуном, сам собі підстригає волосся, миє руки в боксерських рукавицях тощо. Олексій Гончаренко знімає відео просто з Верховної Ради. У роликах він розказує, чому Зеленський — поганий президент, чому депутати дивляться на роботі еротику, і відповідає на різні питання, які йому в коментарях ставлять школярі. Наприклад, до скількох років мама має давати дитині гроші, з якого віку можна зробити тату, чи можна ходити в школу з яскравим манікюром тощо. Олег Ляшко у своєму TikTok показує, скільки памперсів може використати одна дитина за день, збирає курячі яйця в курнику, грається зі своїми собаками тощо. У Ляшка наразі більше фоловерів, ніж у Кличка — 68 тисяч.

— Зареєструвати акаунт у TikTok для політика — це стратегічний крок, — пояснює координаторка Руху Чесно Віта Думанська. — Людям, які сидять у TikTok, зараз 15 років, і вони вже будуть голосувати на наступних президентських виборах. Якщо дивитися відео Кличка, то можна побачити, що там немає роликів про те, яким буде Київ чи які він планує впроваджувати зміни. У TikTok політики вже не політики, для дітей вони просто прикольні.

Виняток — Сергій Притула. Він створив акаунт у TikTok у серпні 2020-го напередодні місцевих виборів, і зараз у нього майже 90 тисяч підписників. Після виборів акаунт був тимчасово неактивним, але в січні Притула повернувся у TikTok і висвітлює в роликах політичні теми. Наприклад, в останньому Притула порівнює Дубінського з Медведчуком. До цього він розповідав, як працює закон про мову — відео набрало більш ніж пів мільйона переглядів.

Але все ж українські політики майже не представлені у TikTok, а ті профілі, які вже є, малоактивні. Наприклад, Ірина Верещук, здається, закинула свій акаунт після поразки на виборах мера Києва. Останнє відео, де вона показує, як правильно одягати маску, датується 21 жовтня. Зараз Ірина Верещук має 41 тисячу фоловерів.

— Політики швидко вловлюють нові тренди і не те щоб паразитують, але дотримуються їх. Аудиторія TikTok зараз ще не може голосувати, тому відео Верещук не могли конвертуватися в голоси. Як на мене, там не було аудиторії, за яку потрібно змагатися, — продовжує Віта Думанська. — Якщо ж відео в TikTok розраховані на аудиторію, яка тільки вперше збирається голосувати на наступних виборах, то це суперефективно, адже присутність у TikTok збільшує впізнаваність політиків. Зараз це найлегший і найдешевший шлях достукатися до молодої аудиторії.