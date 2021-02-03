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Російські найманці вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Ворожий снайпер убив українського бійця.

Російські найманці вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: Макс Левін

Протягом минулої доби, 2 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це інформує пресцентр операції Об’єднаних сил.

Так, поблизу Південного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік Шумів російсько-окупаційні війська вели в бік українських позицій прицільний снайперський вогонь. Внаслідок пострілу снайпера отримав важке поранення військовослужбовець Збройних Сил України.

"Захиснику було надано медичну допомогу, але, на жаль, врятувати його не вдалося. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна", - сказано в повідомленнні.

Біля Кримського окупанти відкривали вогонь з підствольного гранатомета, а поблизу населеного пункту Зайцеве – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Окрім того, неподалік Павлополя окупанти вели прицільний вогонь з автоматичного станкового та станкового протитанкового гранатометів, а неподалік Водяного, що на Приазов’ї, зафіксовано роботу ворожого снайпера.

Неподалік Авдіївки також було зафіксовано проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, який скинув два постріли ВОГ-17 неподалік позицій Об'єднаних сил.

Цієї доби порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Як повідомляли, 5 лютого окупанти п'ять разів порушили режим тиші на Донбасі.

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