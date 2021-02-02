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Шкарлет повідомив, що від його імені дзвонять шахраї і домовляються про зустріч

Міністр попередив, що робочі дзвінки здійснює тільки з телефонів приймальні. 

Шкарлет повідомив, що від його імені дзвонять шахраї і домовляються про зустріч
Фото: Макс Требухов

Голова міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що від його імені освітянам, держслужбовцям та іншим особам дзвонять шахраї. Вони називаються іменем міністра і призначають зустрічі.

Про це Шкарлет повідомив на своєму каналі в Telegram.

"Останній номер телефону, з якого відбувалися подібні дзвінки: 0957793488. Мета цих шахраїв мені не відома, тому я звертаюся до колег із проханням бути обачними", - заявив він.

Шкарлет наголосив, що здійснює усі робочі дзвінки з телефонів приймальні міністерства. МОН - це вже четверте міністерство, від імені посадовців якого невідомі здійснюють дзвінки. Спершу заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар Віктор Ляшко повідомив, що шахраї телефонували начебто від його імені і вимагали перевести на їхній рахунок значну суму коштів "на допомогу". Невідомі представлялися Ляшком і говорили, що потрапили в скрутне становище, тож терміново потребують грошової підтримки.

12 січня повідомлялося, що шахарії почали розповсюджувати фейковий номер міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

21 січня Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов попередив, що від його імені невідомі телефонують до різних установ з проханням перерахувати кошти або зробити деякі кадрові перестановки.

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