Фото: zp.npu.gov.ua

В Запоріжжі маршрутка врізалася в стовп на вулиці Бородінській, постраждали 14 пасажирів. Водій автобуса втік і розшукується поліцією.

Про це повідомили в обласному управлінні Національної поліції та Укртрансбезпеці.

Поліцейські попередньо встановили, що водій автобусу Mercedes-Benz 412D 1987 року народження, здійснюючи регулярні міські пасажирські перевезення за маршрутом №81, під час руху по проїзній частині вулиці Бородінської виїхав за межі проїзної частини та скоїв наїзд на електроопору.

Чотирнадцятьом пасажирам автобусу після аварії знадобилася медична допомога, але всіх, крім одного, лікарі згодом відпустили додому.

Фото: zp.npu.gov.ua

Фото: zp.npu.gov.ua

Фото: facebook.com/DSBT.UA

За даним фактом слідчим відділення розслідування злочинів у сфері транспорту відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.