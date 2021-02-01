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На Донеччині перекинулася маршрутка з пасажирами, у водія стався інфаркт

В результаті аварії постраждали водій та троє пасажирів.

На Донеччині перекинулася маршрутка з пасажирами, у водія стався інфаркт
Фото: kramatorsk-police.dn.ua

У Дружківці Донецької області на ходу перекинулася маршрутка. В результаті ДТП постраждали троє пасажирів та водій.

Про це повідомила патрульна поліція.

"Вчора, 31 січня о 16.47 годині до чергової частини поліції Дружківки надійшло повідомлення, що по вулиці Машинобудівників сталась дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобусу № 18 «Абсолют - смт. Новомиколаївка». Попередньо встановлено, що водій автобусу 1960 року не впорався з керуванням транспортного засобу внаслідок інфаркту, в результаті автобус з'їхав з дороги та перекинувся", - йдеться у повідомленні.

Троє з пасажирів віком від 35 до 51 років отримали тілесні ушкодження голови та обличчя.

Водія госпіталізовано до реанімації місцевої лікарні.

Фото: kramatorsk-police.dn.ua

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Фото: kramatorsk-police.dn.ua

Нагадаємо, раніше на Луганщині перекинулася вантажівка з понад 26 тонами мазуту.

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