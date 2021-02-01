У Дружківці Донецької області на ходу перекинулася маршрутка. В результаті ДТП постраждали троє пасажирів та водій.
Про це повідомила патрульна поліція.
"Вчора, 31 січня о 16.47 годині до чергової частини поліції Дружківки надійшло повідомлення, що по вулиці Машинобудівників сталась дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобусу № 18 «Абсолют - смт. Новомиколаївка». Попередньо встановлено, що водій автобусу 1960 року не впорався з керуванням транспортного засобу внаслідок інфаркту, в результаті автобус з'їхав з дороги та перекинувся", - йдеться у повідомленні.
Троє з пасажирів віком від 35 до 51 років отримали тілесні ушкодження голови та обличчя.
Водія госпіталізовано до реанімації місцевої лікарні.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.
Нагадаємо, раніше на Луганщині перекинулася вантажівка з понад 26 тонами мазуту.