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На Луганщині перекинулася вантажівка з понад 26 тонами мазуту

Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження.

На Луганщині перекинулася вантажівка з понад 26 тонами мазуту
Фото: facebook.com/policeLG

Вчора, 31 січня, на автодорозі Т 13-06 км 41+600 сполученням "Сєвєродонецьк-Новоайдар" на околиці смт Новоайдар Луганської області перекинулася вантажівка з мазутом.

Про це повідомила поліція Луганщини.

Під час перекидання на узбіччя вилилась частина мазуту.

Попередньо встановлено, що 58-річний водій, керуючи вантажівкою DAF з причепом перевозив понад 26 тон мазути з міста Дніпро до Щастинської ТЕС. Чоловік не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, внаслідок чого сталося перекидання вантажівки. Внаслідок ДТП він отримав тілесні ушкодження.

На водія складено адміністративний матеріал за ст.124 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна).

Фото: facebook.com/policeLG

Нагадаємо, що у Києві 28 січня вдень на вулиці Метрологічній сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода та вантажного автомобіля MAN. Водій здійснив наїзд на жінку на нерегульованому пішохідному переході. Постраждалу доставили до лікарні.

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