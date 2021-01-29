У Києві 28 січня вдень на вулиці Метрологічній сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода та вантажного автомобіля MAN.

Про це повідомила патрульна поліція.

Водій здійснив наїзд на жінку на нерегульованому пішохідному переході. Постраждалу доставили до лікарні.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

"Водії, повертаючи праворуч чи ліворуч на регульованих і нерегульованих перехрестях, переконайтесь, чи немає там пішоходів, які переходять проїзну частину, на яку ви повертаєте! Пам'ятайте, ви зобов'язані дати їм дорогу! Пішоходи, перед тим як виходити на проїзну частину, впевніться у відсутності небезпек для себе та інших учасників руху, навіть якщо ви знаходитесь на пішохідному переході!" - закликали правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Києві на Солом’янській площі тролейбус збив жінку на пішохідному переході.