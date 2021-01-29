В Україні через негоду знеструмлено 358 населених пунктів у семи областях

Станом на ранок 29 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишилися знеструмленими 358 населених пунктів у семи областях: Миколаївська – 140, Одеська – 133, Кіровоградська – 38, Дніпропетровська – 19, Запорізька – 17, Херсонська – 6 та Київська – 5.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також повідомляється, що 28 січня в Одеській області на автодорозі М-05 Київ – Одеса у зв’язку із сніговими переметами спричиненими поривчастим вітром виник затор з великогабаритних транспортних засобів на ділянці Знам’янка – Ревова у напрямку м. Київ (близько 300 автомобілів). Наразі розчищено проїзд двох смуг у напрямку Одеси та забезпечено рух легкових автомобілів в обох напрямках.

Всього з початку негоди підрозділи ДСНС відбуксували понад 900 автотранспортних засобів (з них 28 "карет" швидкої медичної допомоги та 25 автобусів) та надано допомогу понад 1 тис. 800 особам (з них 3 породілля). Такоож було розпилено та прибрано 69 повалених дерев, розчищено 750 км дорожнього покриття від снігу. Від ДСНС залучалося 912 чоловік особового складу та 288 одиниць техніки.

Станом на 7:00 29 січня транспортне сполучення на автодорогах державного та місцевого значення країни забезпечено, за винятком обмеження руху великовагових автотранспортних засобів та пасажирських автобусів на автомобільних дорогах державного значення М-15 Одеса – Рені та М-16 Одеса – Кучурган в Одеській області, а також М-13 Кропивницький – Платонове у Миколаївській області.

Нагадаємо, 27 січня в Одеській та Миколаївській областях оголосили червоний рівень небезпеки через погіршення погоди.