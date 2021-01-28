На Сумщині СБУ викрила ділків, які майже рік крали нафту з державного нафтопроводу

Фото: https://ssu.gov.ua/

На Сумщині співробітники Служби безпеки України викрили розкрадання сировини найбільшої державної нафтовидобувної компанії на 20 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними досудового слідства, незаконну схему організувала група осіб із Роменського району області, у тому числі раніше судимі за аналогічні злочини.

“Для відкачування сировини ділки регулярно робили врізи у державний нафтопровід. Незаконно відібрану продукцію учасники оборудки зберігали на облаштованій неподалік «нафтобазі». Після чого викрадену нафту цистернами вивозили у сусідні регіони, де її на підпільних міні-заводах переробляли на пальне для подальшої реалізації”, - йдеться у повідомленні.

Фото: https://ssu.gov.ua/

Фото: https://ssu.gov.ua/

За попередньою інформацією, за майже рік функціонування схеми фігуранти справи встигли викрасти нафти на близько 20 мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали організатора та двох учасників групи під час чергового врізу. У них вилучено 20 тонн викраденої нафти і транспортні засоби, які використовували для її транспортування.

Під час слідчих дій за місцями проживання та роботи зловмисників також виявлено спеціальне обладнання та інші докази незаконної діяльності.

Провадження розпочато за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) та ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, службові особи однієї з військових частин Міністерства оборони України розкрадали військове майно на замовлення представників комерційних структур для подальшої його реалізації на державні підприємства оборонно-промислового комплексу та за кордон.