Уранці 28 січня на автодорозі Суми-Пирятин перекинувся пасажирський мікроавтобус, який рухався за маршрутом "Суми-Київ". Унаслідок ДТП постраждали двоє людей.

Фото: facebook.com/police.polt

Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області, дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Галяве Лубенського району.

"Водій мікроавтобуса "Mercedes Sprinter", 1991 року народження, рухаючись за маршрутом "Суми-Київ", виїхав за межі проїзної частини, де допустив перекидання транспортного засобу на лівий бік. На момент ДТП у салоні мікроавтобуса перебувало 13 пасажирів, з яких дві жінки отримали травми", - повідомили в поліції.

Фото: facebook.com/police.polt

Вирішується питання про порушення справи за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Як повідомляли, 23 січня внаслідок зіткнення маршрутки з електричкою на Львівщині загинув чоловік.