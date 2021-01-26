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На Волині рятувальники витягли із замету шкільний автобус з дітьми

В автобусі перебували 12 учнів та двоє дорослих.

У Локачинському районі Волинської області вранці 26 січня рятувальники витягли із снігового замету шкільний автобус з дітьми.

Фото: ДСНС

Як інформує пресцентр обласного управління ДСНС, повідомлення про те, що між селами Заячиці та Роговичі Локачинського району у заметі застряг шкільний автобус з дітьми надійшло о 8:30.

В автобусі перебували 12 учнів та двоє дорослих, що прямували до навчальних закладів у с. Козлів та смт Локачі.

Фото: ДСНС

"Для надання допомоги виїхали рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі Управління ДСНС у Волинській області. За допомогою шанцевого інструменту рятувальники розчистили частину замету і пожежною автоцистерною витягнули автобус із снігової пастки", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомляли, що в Рівненській області обмежили рух транспорту через погодні умови.

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