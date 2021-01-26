В Києві другий день підряд зафіксували рекордно високу температуру

Попередній максимум був майже на градус нижче.

У понеділок, 25 січня, як і в неділю, 24 січня, температура повітря в Києві стала рекордно високою.

Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Середньодобова температура в понеділок становила +5,5°С, або на 0,9°С вище попереднього рекорду 1993 року.

Максимальна температура піднялася до +6,8°С, перевищивши попередній рекорд 1993 і 2002 років на 0,3°С.

Мінімальна температура 25 січня не опустилась нижче +4,4°С, що на 2,4°С тепліше, ніж це було у 1993 році.

Нагадаємо, що 24 січня середньодобова температура +4,4°С була на 0,6°С вища попереднього рекорду та на 9,1°С вище кліматичної норми. Такі показники відповідають погоді початку листопада.

Грудень 2020 року у Києві був майже на два градуси теплішим за кліматичну норму, а загалом 2020 рік виявився в столиці найтеплішим за 140 років спостережень.