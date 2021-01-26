Російська прогулянка і російський крах
Російська прогулянка і російський крах
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
Вітренко на фракції "Слуга народу" заявив, що не відмовиться від премії в $4 млн, - джерела
Вітренко на фракції "Слуга народу" заявив, що не відмовиться від премії в $4 млн, - джерела
​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
"Слуга народу" проводить засідання фракції за участю Зеленського (оновлено)
"Слуга народу" проводить засідання фракції за участю Зеленського (оновлено)
Помер старший брат Ріната Ахметова
Помер старший брат Ріната Ахметова
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Києві другий день підряд зафіксували рекордно високу температуру

Попередній максимум був майже на градус нижче.

В Києві другий день підряд зафіксували рекордно високу температуру
Фото: Макс Требухов

У понеділок, 25 січня, як і в неділю, 24 січня, температура повітря в Києві стала рекордно високою.

Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Середньодобова температура в понеділок становила +5,5°С, або на 0,9°С вище попереднього рекорду 1993 року.

Максимальна температура піднялася до +6,8°С, перевищивши попередній рекорд 1993 і 2002 років на 0,3°С.

Мінімальна температура 25 січня не опустилась нижче +4,4°С, що на 2,4°С тепліше, ніж це було у 1993 році.

Нагадаємо, що 24 січня середньодобова температура +4,4°С була на 0,6°С вища попереднього рекорду та на 9,1°С вище кліматичної норми. Такі показники відповідають погоді початку листопада.

Грудень 2020 року у Києві був майже на два градуси теплішим за кліматичну норму, а загалом 2020 рік виявився в столиці найтеплішим за 140 років спостережень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також