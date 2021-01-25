Синоптики прогнозують лютий теплішим, ніж зазвичай

Температура очікується на 1,5-2 градуси вищою від середніх багаторічних значень.

В Українському гідрометцентрі дали прогноз середньої місячної температури та кількості опадів на лютий 2021 року.

"Середня місячна температура передбачається від 3° морозу до 1° тепла, в Криму до 3° тепла, що на 1,5-2,0° вище середніх багаторічних значень", - сказано в повідомленні на сайті центру.

Місячна кількість опадів очікується 25-58 мм, у гірських районах Закарпатської області та горах Криму до 73-110 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Згідно з даними Укргідрометцентру, середня місячна температура повітря в лютому становить 0-5° морозу, у східних, північно-східних областях і в Карпатах 6-7º морозу, в Криму від 1° морозу до 4° тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря в лютому становить 27-39° морозу, на півдні України та на Закарпатті 23-34º морозу. Абсолютний максимум температури повітря - 12-20° тепла, на Прикарпатті, у південній частині до 21-24°, на високогір′ї Карпат 8-10º тепла.

Середня місячна кількість опадів у лютому становить 26-46 мм, на Закарпатті та в Карпатах до 47-125 мм.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, січень 2021-го передбачався на 2-2,5 градусів теплішим від норми.

Як повідомляли, кліматологи підвищили річну норму температури для Києва. 2020 рік у столиці став найтеплішим за всю історію спостережень.