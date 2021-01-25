На Донбасі біля Золотого поранено військового ЗСУ

В зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі отримав поранення український військовий.

Про це повідомила українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.

"Сьогодні, 25 січня, близько 12:00 внаслідок обстрілу противником наших позиції в районі Золотого отримав поранення один військовослужбовець Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бійцю надано медичну допомогу. Його стан - важкий.

Українська сторона СЦКК направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 24 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Про поранених серед ЗСУ не повідомлялося.

21 січня в зоні бойових дій було вбито старшого матроса Олександра Отреп'єва.

20 січня окупанти поранили українського захисника поблизу Старогнатівки. 15 січня ворожі війська поранили військового біля Трудівського. 14 січня в районі Гнутово отримав поранення ще один військовослужбовець Збройних Сил України. 13 січня в районі Золоте-4 противник вів вогонь з автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення.

Двома днями раніше на Донбасі внаслідок обстрілу з боку окупантів загинув старший солдат 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Олег Андрієнко. Йому було 37 років.