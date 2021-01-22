У ЗСУ назвали ім'я убитого вчора на Донбасі військового

Він помер внаслідок поранення ворожим снайпером в районі Гнутово.

Фото: 36 бригада у Facebook Олександр Отреп'єв

Внаслідок снайперського вогню учора, 21 січня, в зоні бойових дій було вбито старшого матроса Олександра Отреп'єва.

Про це повідомили на сторінці 36-ої окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Білинського.

"Сміливим морським піхотинцем і щирим патріотом своєї країни він навіки залишаться у нашій пам’яті. Весь особовий склад окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Військово-Морських Сил ЗС України глибоко сумують і висловлює щирі співчуття рідним і близьким Олександра", - йдеться у повідомленні.

Народна депутатка від "Європейської солідарності" Марія Іонова зазначила, що військовий загинув неподалік від Гнутово.

Нагадаємо, що 20 січня окупанти поранили українського захисника поблизу Старогнатівки. 15 січня ворожі війська поранили військового біля Трудівського. 14 січня в районі Гнутово отримав поранення ще один військовослужбовець Збройних Сил України. 13 січня в районі Золоте-4 противник вів вогонь з автоматичного станкового та ручного протитанкового гранатометів і стрілецької зброї. Внаслідок обстрілу один військовослужбовець отримав осколкове поранення.

Двома днями раніше на Донбасі внаслідок обстрілу з боку окупантів загинув старший солдат 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Олег Андрієнко. Йому було 37 років.