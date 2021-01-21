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На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий

Обстріл стався в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

На Донбасі від кулі снайпера загинув український військовий
Фото: facebook.com/backandalive

21 січня в результаті снайперського вогню на Донбасі загинув один український військовослужбовець.

Про це повідомляє пресцентр Командування морської піхоти ВМС ЗС України.

"Сьогодні, 21 січня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і відкрили вогонь зі снайперської зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»", - йдеться у повідомленні. 

"Внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил. Командування морської піхоти висловлює щирі й глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна", - додали у командуванні.

Інших деталей щодо інциденту у командуванні не повідомили.

Раніше, 17 грудня, на Донбасі в районі Авдіївки військовослужбовець однієї з механізованих бригад Збройних сил України був поранений в результаті снайперського вогню.

Нагадаємо, упродовж 21 січня в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного та станкового гранатометів і стрілецької зброї.

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