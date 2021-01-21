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"Здають нерви": Козак несподівано втрутився у засідання ТКГ

Раніше Козак ніколи не брав участі у засіданняx ТКГ, але сьогодні безцеремонно відсунув Гризлова від монітора і зайняв його крісло.

"Здають нерви": Козак несподівано втрутився у засідання ТКГ
Дмитрий Козак
Фото: EPA/UPG

Заступник голови Адміністрації президента Росії Дмитро Козак вперше особисто взяв участь у засіданні ТКГ по Донбасу, що відбулась сьогодні у онлайн-форматі.

Про це повідомив журналіст і представник ОРДО в ТКГ Денис Казанський.

"У ТКГ сьогодні мала місце неординарна ситуація. На переговори прийшов Дмитро Козак. Раніше він ні разу не брав в них участі (Росію представляє Гризлов), але сьогодні досить безцеремонно відсунув Гризлова з кадру і зайняв його крісло", - написав Казанський.

За його словами, Козак був дуже роздратований та говорив емоційно. 

"Як завжди, звинувачував Україну в небажанні визнавати бойовиків стороною переговорів і вимагав, щоб ми обговорювали «дорожню карту», запропоновану Росією через своїх маріонеток. Видно, що у Козака здають нерви", - повідомив Казанський.

Він припустив, що керівництво Козака вимагає від нього результату, “якого немає”. 

“Тому сьогодні ситуація змінилася кардинально - якщо зазвичай росіяни ховаються за своїми смоляними опудалами, і намагаються говорити поменше, то сьогодні довелося виходити на перший план вже самому заступник керівника адміністрації президента РФ”, - додав представник.

Нагадаємо, сьогодні в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій. Глава Української делегації Леонід Кравчук під час засідання запропонував координатору Політичної підгрупи ТКГ П'єру Морелю виробити та представити єдиний документ, до якого увійдуть "найкращі пропозиції сторін".

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