У Харкові 22 січня оголосять днем жалоби

У Харкові 22 січня буде оголошено день жалоби за загиблими людьми похилого віку внаслідок пожежі, яка сталася на вул. Нижній Гиївській, 150-б.

Відповідне розпорядження пообіцяв підписати секретар Харківської міськради Ігор Терехов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Зараз я підпишу розпорядження, завтра на один день у Харкові буде оголошено жалобу за загиблими людьми", - сказав Терехов на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у четвер увечері.

Він також пообіцяв, що всіх загиблих унаслідок пожежі буде поховано коштом міського бюджету.

Як повідомляли, у Харкові вдень 21 січня загорілася будівля, переобладнана під будинок для літніх людей. На місці пожежі виявлено тіла 15 загиблих. За даними ДСНС, 9 осіб врятовано, п’ятьох із них госпіталізовано.

Президент і прем’єр-міністр висловили співчуття з приводу загибелі людей у Харкові. Терміново скликано засідання Кабінету міністрів. На доручення президента України буде створено державну комісію на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка займеться з’ясуванням причин трагедії.

Прокуратура вважає попередньою причиною займання необережне поводження з електронагрівальними приладами.

За фактом пожежі у будинку для людей похилого віку "Золотий час" у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 270 КК "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Наразі вирішується питання про затримання власниці пансіонату. Оскільки вона перебуває на лікарняному, біля її помешкання виставлені наряди поліції.

Правоохоронці допитують управляючого установи, якого теж буде затримано в порядку статті 208 КПК. Трьох осіб зі складу обслуговуючого персоналу доставлено до поліції, їх опитують.

За попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини.

Як стало відомо, власниця згорілого у Харкові будинку для літніх має щонайменше ще один аналогічний заклад. Він також не має жодних реєстраційних документів.