Власниця згорілого у Харкові будинку для літніх має щонайменше ще один аналогічний заклад

Він також не має жодних реєстраційних документів.

Власниця будинку для літніх "Золотий час" на Харківщині, де сьогодні трапилася пожежа, перевіряється на наявність у володінні аналогічних закладів.

Правоохоронці встановили, що вона володіє щонайменше ще одним будинок для літніх без жодних дозвільних документів. У ньому мешкає 24 людини, повідомив на терміновому засіданні Кабміну міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За словами міністра, "Золотий час" активно рекламувався по телебаченню та в мережі, хоча він не має реєстраційних даних як заклад спеціального розміщення.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив попередню інформацію, що в будинку в день пожежі мали ремонтувати газове обладнання, а біля газового лічильника спостерігалося задимлення.

Точні причини загоряння встановлює слідство.

Голова ДСНС Микола Чечоткін додав, що троє з п'яти госпіталізованих в задовільному стані, двоє - в стані середньої тяжкості.

Уряд проголосував за створення спеціальної комісії для розслідування причин виникнення надзвичайної ситуації, її очолив міністр з розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

В.о. Харківського міського голови Ігор Терехов повідомив, що місто бере на себе витрати на лікування п'яти постраждалих і похорон загиблих. Крім того, у Харкові оголосили день трауру.

Уряд доручив головам ОДА в усіх населених пунктах перевірити будинки для літніх.

Нагадаємо, у Харкові вдень 21 січня загорілася будівля, переобладнана під будинок для літніх людей. На місці пожежі виявлено тіла 15 загиблих. За даними ДСНС, 9 осіб врятовано, п’ятьох із них госпіталізовано.

Президент і прем’єр-міністр висловили співчуття з приводу загибелі людей у Харкові. Прокуратура вважає попередньою причиною займання необережне поводження з електронагрівальними приладами.

За фактом пожежі у будинку для людей похилого віку "Золотий час" у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 270 КК "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Наразі вирішується питання про затримання власниці пансіонату. Оскільки вона перебуває на лікарняному, біля її помешкання виставлені наряди поліції.

Правоохоронці допитують управляючого установи, якого теж буде затримано в порядку статті 208 КПК. Трьох осіб зі складу обслуговуючого персоналу доставлено до поліції, їх опитують.

За попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини.