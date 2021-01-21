На Одещині демонтували передостанній з двох відомих в області пам'ятників Леніну

Ще один Ленін лишився у селі Трояни.

Фото: Вадим Поздняков

У селі Калчева в Одеській області демонтували пам'ятник Леніну. Про це LB.ua розповів голова проєкту "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков.

"Леніна" прибрали після того, як ОДА надіслала лист з вимогою демонтажу до Василівської ОТГ, куди входить село Калчева.

“Нарешті демонтаж відбувся, хоч і довго місцеві опирались цьому. Для демонтажу цього пам'ятника було залучено велику кількість людей: активістів, ЗМІ, депутатів, які пинали місцеву владу. Окремо б хотів подякувати депутатам Оксані Савчук та Ігору Василіву за депутатські звернення, які порухали поліцію та прокуратуру на відкриття кримінальних проваджень”, - розказав LB.ua Вадим Поздняков.

Разом з тим, поліція в Одеській області відкривала кримінальне провадження за фактом порушення законодавства про декомунізацію (ст. 436–1 КК) у Болградському та Захарівському районах.