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В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані

“Зі своєї сторони компанія Алло відмовляється від будь-яких послуг Таїсії М”.

В “Алло” відреагували на скандал з блогеркою, яка “обрала” Росію на Майдані
Фото: скріншот відео

Мережа "Алло" оголосила про припинення співпраці з блогеркою, яка зізналась у своїй прихильність до Росії. 

Про це у Telegram повідомила пресслужба компанії.

“Офіційно заявляємо, що блогер Di.rubens (Таїсія М.) ніколи не працювала в ТОВ АЛЛО. Вона брала участь у виготовленні контенту на офіційному каналі Алло в ТікТок у якості акторки на замовлення підрядника, що займається роботою з блогерами.

У компанії додали, що не поділяють особистої позиції блогерки Di.rubens.

“Зі своєї сторони компанія Алло відмовляється від будь-яких послуг Таїсії М”, -сказано у повідомленні.

На відео, оприлюднене в мережі TikTok, 13 січня звернув увагу полковник збройних сил Анатолій Штефан. На ньому блогерка обирає одну з двох запроонованих країн. На одне з питань, "Росія чи Україна", вона відповіла: "Росія".

“Місце, де відбувалися події зі сльозами на очах, столиця України яка вже 7 років в боротьбі з російським агресором”, - написав Штефан, коментуючи це відео.

Сьогодні стало відомо, що блогерка подала на Штефана скаргу до збройних сил, а тако позивається на нього до суду. 

У Міністерстві оборони повідомили, що “з нетерпінням чекають” анонсованої скарги блогерки.

"Питання буде на особливому контролі. Контрольне питання буде особливим: Україна чи Росія?", - іронічно зазначили у міністерстві.

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