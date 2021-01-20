Штаб ООС повідомив про дотримання режиму тиші протягом доби

З початку доби, 20 січня, у зоні проведення операції Об'єднаних сил не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Протягом поточної доби на всіх ділянках відповідальності частин і підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в районі проведення операції також виконують завдання інші складові сил оборони. Сьогодні сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 40 вибухонебезпечних предметів.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - запевнили у штабі.

Нагадаємо, сьогодні нова голова ОБСЄ міністерка закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде, яка перебуває з дводенним робочим візитом в Україні, разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою вилетіли на Донбас.