"На сьогодні ми маємо більше 100 політв’язнів, близько 80% з них – це кримські татари.

Постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич наголосив, що ситуація з правами людини на окупованому півострові не покращується, а стає гіршою.

Про це він заявив під час слухань комітету Верховної Ради з зовнішньої політики.

"Ситуація не покращується, а стає гіршою. Систематичні утиски та порушення прав людини, систематичні вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності з боку РФ тривають. На сьогодні, за різними даними, ми маємо більше 100 політичних в’язнів, які є кримчанами. Близько 80% з них – це кримські татари. Представники корінного народу утискаються і не мають права на сповідування своєї релігії", - зазначив Кориневич.

Крім того, за його словами, у зв'язку з поширенням коронавірусу, ситуація з правами людини погіршується.

"Найгірше – те, що у зв’язку із пандемією COVID-19 ситуація із правами людини в Криму ще більше погіршується. Російська окупаційна влада показала себе абсолютно нездатною забезпечити належний санітарно-гігієнічний стан в Криму. Це - і відсутність належної кількості госпітальних ліжок, і відмова у шпиталізації громадян, і переміщення хворих на COVID-19 з госпіталів до санаторіїв, де їм не надається відповідна медична допомога. Це - і відсутність можливості самостійно за власним бажанням зробити тет на COVID-19, це і подекуди й вимушене очікування "карети" швидкої допомоги до 24 годин. Був випадок, коли кримчанин помер: за два дні до того, як це сталося, до нього приїздили лікарі і сказали, що не будуть його шпиталізувати. Людина померла", - розповів представник президента.

Він також додав, що було зафіксовано факти примусової вакцинації громадян "невідомо якою вакциною, невідомо якої якості".

Нагадаємо, 16 грудня 2020 року Генасамблея ООН прийняла оновлену резолюцію про права людини в окупованому Криму. Документ підтримали 64 члени ООН, проти висловилися 23 країни на чолі з Російською Федерацією, країною-окупантом Кримського півострова, утрималися 86 країн.

У резолюції наголошується, що РФ продовжує дискримінацію жителів півострова: кримських татар, українців і осіб, які належать до інших етнічних і релігійних груп.