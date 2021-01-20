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У Карпатах знову шукають заблукалого туриста

Рятувальники просять громадян не йти у гори через сильні снігопади.

У Карпатах знову шукають заблукалого туриста
Архівне фото
Фото: dsns.gov.ua

У Закарпатській області рятувальники шукають туриста, який заблукав під час катання на лижах на горі Гемба.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

20 січня о 14:10 поблизу села Пилипець Міжгірського району турист 1990 року народження з’їхав з траси та втратив орієнтир. На даний час зв'язок з ним відсутній. Для пошуку залучено 10 чоловік особового складу та три одиниці техніки.

Рятувальники наголосили, що за прогнозами УкрГідрометцентру, у зв'язку зi снiгопадами та хуртовинами на високогiр’ї в області очiкується значна снiголавинна небезпека - 3-й рівень. ДСНС звертається до громадян з проханням не вирушати зараз у гори.

Нагадаємо, 15 січня волонтери та рятувальники знайшли за півкілометра від кордону на румунській стороні 25-річного львів’янина, який заблукав під час проходження туристичного маршруту на горі Піп Іван Мармароський Рахівського району. Чоловіка відправили до лікарні

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