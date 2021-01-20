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Голова ОБСЄ: Донбас та Крим не можна називати "замороженими" конфліктами

"Бо це означатиме, що ви здалися і не вважаєте можливим їх вирішити".

Голова ОБСЄ: Донбас та Крим не можна називати "замороженими" конфліктами
Глава МИД Швеции Анн Линде
Фото: twitter.com/AnnLinde

Окупація Криму Росією та бойові дії на Донбасі не є і не можуть перетворитися на "заморожений конфлікт".

Про це заявила голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде в інтерв'ю "Європейській правді".

"Я категорично проти того, щоби називати конфлікт на Донбасі чи в Криму замороженим... Бо це означатиме, що ви здалися і не вважаєте можливим його вирішити. І я вважаю, що зараз Донбас точно не є замороженим. Адже Тристороння контактна група чи Нормандський формат досі діють, намагаються знайти його вирішення", - наголосила вона.

При цьому Лінде зазначила, що Україні "не слід повертати Донбас силою, за прикладом Нагірного Карабаху.

""Так" (варто повертати, - ред.) – у тому сенсі, що вам також ніколи не варто забувати про Крим і Донбас. Але "ні" в тому сенсі, що силу ніколи не варто застосовувати, бо силою не встановити стійкий мир. І не дарма стосовно того ж Нагірного Карабаху між сторонами немає мирної угоди", - сказала голова ОБСЄ.

Вона також заявила, що питання Криму буде обговорюватися в ОБСЄ, не зважаючи на позицію Росіїї.

"І тому я дуже чітко на початку нашої розмови сказала: ми вважаємо АР Крим та Севастополь частинами України. І Росія не має права вето щодо таких дискусій. Бо це – частина європейської безпеки, і це питання принципів, навколо яких сформована ОБСЄ", - додала Лінде. 

Вона також зазначила, що наразі для України важливо "зібрати якнайширшу підтримку Кримської платформи".

Нагадаємо, нова голова ОБСЄ Лінде, яка перебуває з дводенним робочим візитом в Україні, та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні вилетіли на Донбас. Лінде ознайомиться з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії Російської Федерації.

У березні 2020 Лінде вже їздила в зону ООС як міністр закордонних справ Швеції.

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