У поліції стверджують, що колишній нардеп був п’яний і чинив опір правоохоронцям.

У Миколаєві стосовно колишнього народного депутата Олександра Жолобецького та його дружини правоохоронці склали кілька адмінпротоколів - за нетверезе водіння, опір працівникам поліції, хуліганські дії, нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцю.

Про це повідомив речник патрульної поліції Миколаївської області Віталій Душко, передає Укрінформ.

"Близько 20 години вечора 19 січня поліцейські отримали анонімний дзвінок про те, що водій «Лексуса», який випивав в одному з розважальних закладів Миколаєва, сідає за кермо і збирається їхати. Патрульні зупинили автомобіль і попросили пред’явити документи та пройти тест на предмет алкогольного сп’яніння. Проте водій відмовився виконувати вимоги правоохоронців, натомість спробував утекти", - зазначив Душко.

Поліція почала переслідування і наздогнала порушника в одному з дворів на вулиці Правди. Після цього водій вийшов з машини і назвав своє ім'я і колишню посаду. Пройти алкотест або проїхати в нарколабораторію на освідування він відмовився. Спілкування з поліцейськими перейшло в конфлікт.

"Колишній нардеп та жінка (дружина екснардепа – ред.), яка також перебувала в авто з явними ознаками алкогольного сп’яніння, почали лаятися, вживати нецензурну лексику, шарпати поліцейських за формений одяг і погрожувати. В якийсь момент водій спіткнувся на слизькій доріжці, впав і подряпав обличчя. Поліцейські надягли на нього кайданки і доставили до райвідділу. Там затримані продовжували конфліктувати. Стосовно нього та його пасажирки було складено відповідні протоколи та постанову. Також була викликана швидка допомога. Через 3 години обох відпустили", - констатували у поліції.

Як видно на відео, яке поширюється в інтернеті, у розмові з правоохоронцями депутат з дружиною поводять себе зухвало і стверджують, що його побили поліцейські.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Олександр Жолобецький - ексдепутат міської ради, депутат Верховної Ради минулого скликання. На виборах у жовтні 2020 року балотувався на посаду міського голови від партії "Миколаївці".