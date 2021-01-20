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Вісьмох військових госпіталізували через ДТП на Яворівському полігоні

Вантажівка з солдатами перекинулася на слизькій дорозі.

У вівторок, 19 січня, на території Яворівського полігону перевернулася вантажівка, яка перевозила військових після планових занять. Тринадцятеро з них отримали різні травми, вісьмох довелося госпіталізували.

Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Фото: facebook.com/yantarne2017

Аварія сталася близько полудня.

Водій вантажівки КрАЗ 5233 на спуску дороги не впорався з керуванням, після чого автомобіль з'їхав в кювет та перекинувся на лівий бік.

"Під час ДТП у військовому вантажному автомобілі, загалом перебував 31 військовослужбовець, із них 28 знаходились у кузові автомобіля, 3 військовослужбовців перебували в кабіні автомобіля (водій та 2 пасажири). Внаслідок ДТП 13 військовослужбовців отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості, із них 8 осіб госпіталізовано, 5 осіб оглянуто та відпущено у розташування військової частини. Інші 18 військовослужбовців, які їхали у вказаному автомобілі, на даний час за медичною допомогою не звертались", - повідомили в обладміністрації.

Керівник пресслужби Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного Антон Миронович в коментарі Zaxid.net розказав, що двох військових прооперували, ще один чекає на операцію сьогодні. Станом на ранок середи, 20 січня, стан усіх постраждалих є стабільний, їхньому життю нічого не загрожує.

Причиною аварії була слизька дорога.

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