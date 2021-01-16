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​Зеленський змінив голів СБУ у трьох областях

Президент також призначив нового начальника Департаменту захисту національної державності.

​Зеленський змінив голів СБУ у трьох областях
Фото: censor.net.ua

Президент Володимир Зеленський змінив керівників управлінь Служби безпеки України у Львівській, Миколаєвській та Кіровоградській областях.

Відповідні укази були підписані 16 січня, повідомила пресслужба Офісу президента.

Так, Зеленський звільнив з посади начальника управління СБУ  в Кіровоградській області Ігоря Осипчука і призначив його начальником УСБУ у Львівській області. Ще одним указом президент звільнив начальника УСБУ у Львівській області  Юрія Гончарова.

Також Зеленський підписав укази про призначення Олександра Наконечного начальником УСБУ в Кіровоградській області, а Дмитра Неведрова -  в Миколаївській області.

Крім того, Зеленський призначив начальником Департаменту захисту національної державності СБУ Олександра Куксу і звільнив з цієї посади Анатолія Дубліка.

Нагадаємо, раніше президент також звільнив з посади ректора Національної академії СБУ Сергія Кудінова і призначив на його місце Андрія Черняка.

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