Перехід сфери обслуговування на українську - крок до посилення державної мови, - Порошенко

Експрезидент нагадав, що на прохання клієнта, його можна обслуговувати російською.

Перехід сфери обслуговування на українську – це ще один вагомий крок до посилення значення державної мови. Про це на своїй сторінці у Facebook написав експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

«Відсьогодні, згідно Закону про мову, мовою сфери обслуговування офіційно стає українська. У сфері, де досі прийнято демонстративно нехтувати правами україномовних. Тож це ще один вагомий крок до посилення ролі і значення державної мови, запрограмований нашою командою. Та не слухайте тих, хто намагається із цього природного для незалежної держави кроку зробити вселенську драму», – наголошує Порошенко.

Він зазначив, що на вимогу клієнта надавати послуги іншою мовою, у тому числі російською, не забороняється. «Так, перше слово — українське, а далі мову вибирає споживач. Клієнт завжди правий. І закон цілком ліберальний», – зазначив експрезидент. У разі порушення закону передбачений штраф.

При цьому Порошенко відзначив, що ніхто не зазіхає на право українців обирати мову побутового спілкування.

«Переконаний, що прийняття Закону про мову стало одним із найбільших позитивних досягнень 2014-19 років. Ми ухвалили закон, який цілком відповідає європейським стандартам та покликаний захистити українську мову, не утискуючи інші мови», – нагадав Порошенко.