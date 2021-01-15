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Зеленський скоординував з Меркель зусилля задля встановлення миру на Донбасі

Лідери України та Німеччини провели телефонну розмову.

Зеленський скоординував з Меркель зусилля задля встановлення миру на Донбасі
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Політики обговорили питання боротьби з коронавірусом і встановлення миру на Донбасі.

Про це глава української держави повідомив у твіттері.

"Радий поспілкуватися з Ангелою Меркель. Бажаю міцного здоров’я кожному громадянину Німеччини в часи пандемії COVID19", - написав він.

Зеленський підкреслив, що Німеччина завжди залишається для України надійним другом і партнером.

"Продовжуємо координувати наші зусилля задля встановлення миру на Донбасі", - додав президент України.

Нагадаємо, 12 січня в Берліні відбулися переговори "нормандської четвірки" на рівні політичних радників.

Предметом зустрічі представників було обговорення реалізації підсумків паризького саміту 2019 року в частині політичного врегулювання конфлікту.

Україну на зустрічі представляв глава Офісу президента Андрій Єрмак. За інформацією джерел LB.ua, переговори тривали понад 5 годин. Представник України був зосереджений на питаннях безпеки.

5 січня повідомляли про телефонну розмову президента РФ і канцлерки Німеччини. За інформацією Кремля, Путін і Меркель обговорили мінські угоди та нормандський процес.

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