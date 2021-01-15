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Рада почала опитування, чи хочуть люди 300 нардепів замість 450

Більшість уже висловилися "за".

Рада почала опитування, чи хочуть люди 300 нардепів замість 450
Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада почала опитування з приводу ідеї скоротити кількість народних депутатів у парламенті. Опитування опубліковане в Telegram-каналі парламенту.

Питання звучить так: "Чи підтримуєте скорочення кількості народних депутатів з 450 до 300?"

Пропонуються такі відповіді: "Так", "Ні" та "Не визначився".

Протягом півтори години в опитуванні взяли участь більш ніж 1500 людей. Більшість підтримали це рішення.

Нагадаємо, комітет Ради з питань правової політики рекомендував парламенту ухвалити в цілому законопроєкт №1017 про зменшення конституційного складу парламенту з 450 до 300 народних депутатів.

У 2000 році на Всеукраїнському референдумі майже 90% українців проголосували за скорочення Ради з 450 до 300 депутатів.

16 грудня 2019 року Конституційний Суд України визнав конституційним законопроєкт №1017, який передбачає зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300, а також запроваджує пропорційну виборчу систему. 4 лютого 2020 року Рада попередньо схвалила цей законопроєкт.

У разі прийняття нові норми стосуватимуться Ради наступного скликання. Парламент, обраний до набуття законом чинності, продовжить виконувати свої обов'язки до наступних виборів народних депутатів України.

Представники опозиції під час обговорення законопроєкту вказували, що Конституційний Суд схвалив цей законопроєкт із зауваженнями. На їхню думку, це потрібно враховувати під час прийняття законопроєкту.

Питання про скорочення кількості депутатів парламенту було в опитуванні Зеленського 25 жовтня 2020 року. У "Слузі народу" згодом заявили, що за зменшення складу Верховної Ради висловилися майже 90% опитаних. Іще до проведення опитування влада заявляла, що за його результатами до парламенту внесуть відповідні законопроєкти. Результати опитування обіцяли оприлюднити кілька разів, але досі цього не зробили. 

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