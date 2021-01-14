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Кулеба презентував сайт, що популяризуватиме Україну в світі

На сайті є розділи Explore, Invest та Study, які допоможуть познайомитися з Україною онлайн та прийняти рішення відвідати, інвестувати чи приїхати на навчання. 

Кулеба презентував сайт, що популяризуватиме Україну в світі
Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба презентував сайт Ukraine.ua, який покликаний популяризувати Україну у світі.

Презентація відбулася під час онлайн-брифінгу глави МЗС.

"Це подарунок МЗС Україні у 2021 році, коли наша держава святкує 30-річчя своєї незалежності. Нам вдалося отримати під контроль і управління держави, а не приватних осіб або компаній, інтернет-домен Ukraine.ua. Тепер за цією адресою розташований сайт, який буде розказувати світові про Україну. В основі сайту візуальний бренд Ukraine NOW. Ми будемо якісно і професійно підтримувати цей ресурс", - сказав Кулеба.

За його словами, на сайті є розділи Explore, Invest та Study, які допоможуть познайомитися з Україною онлайн та прийняти рішення відвідати, інвестувати чи приїхати на навчання. 

Також планується відкрити ще один розділ Happening now, де буде розміщуватися інформація про всі ключові події, які відбуваються в Україні, зокрема, фестивалі, культурні заходи, форуми, книжкові та інші заходи.

"Сайт Ukraine.ua має стати магнітом для іноземного туриста, бізнесмена і студента. Все це для того, щоб привертати до України додаткову увагу і популяризувати нашу країну у світі та зміцнювати її авторитет", - сказав міністр.

Він зазначив, що раніше подібні сайти з'являлися як приватні ініціативи, і їм бракувало сталості і стабільності.

"Тобто згасав інтерес, і сайт помирав.., стабільного офіційного вікна в Україну в онлайн-просторі не було. Тепер таке вікно є, і ми гарантуємо його стабільний розвиток, тому що управляння цим сайтом і доменом Ukraine.ua буде здійснювати Український інститут МЗС", - сказав міністр.

Нагадаємо, за 2020 рік Україна запустила сім україномовних аудіогідів у всесвітньо відомих музеях різних країн.

У червні 2017-го Кабінет Міністрів створив міжвідомчу комісію з питань популяризації України. Згідно з положенням, комісія є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабміну, завданнями якого є сприяння в здійсненні заходів щодо реалізації концепції популяризації України, розгляд питань, пов'язаних з формуванням позитивного іміджу України в світовому інформпросторі, а також координація між відомствами в цих питаннях.

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