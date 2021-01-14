Колишній голова Харківської ОДА очолив Регуляторну службу

До призначення головою ОДА він був народним депутатом.

Колишній голова Харківської обладміністрації Олексій Кучер призначений керівником Державної регуляторної служби.

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів від 13 січня опубліковане на сайті уряду.

"Призначити Кучера Олексія Володимировича Головою Державної регуляторної служби України з 14 січня 2021 р. шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", - сказано в документі.

Державна регуляторна служба має стежити за тим, аби органи влади не ухвалювали економічно недоцільні та неефективні регуляторні акти, а також за зменшенням втручання державних органів у підприємницьку діяльність та усуненням перешкод у розвитку підприємництва.

Попередньою главою Регуляторної служби була Ксенія Ляпіна, яка займала посаду з січня 2015-го по жовтень 2019 року. Замість неї тимчасовим керівником був призначений Олег Мірошниченко.

Кучер був нардепом Верховної Ради IX скликання від "Слуги народу". До обрання в Раду він був адвокатом Володимира Литвина - фігуранта у так званій справі "рюкзаків Авакова" (про закупівлю за завищеною ціною Міністерством внутрішніх справ 5 тис. рюкзаків для Нацгвардії.

З листопада 2017 по листопад 2020 року Кучер очолював Харківську область. На місцевих виборах балотувався на пост мера Харкова від партії "Слуга народу". На них він набрав 7,24% голосів. Водночас Кучер пройшов у Харківську міськраду за списком "Слуги народу".