Звільнена з посади голови делегації в ПАРЄ Ясько заявила про тиск з ОП

Колишня голова української делегації у ПАРЄ Єлизавета Ясько заявила про тиск на неї з боку Офісу президента. Причиною усунення з посади Ясько назвала свою проукраїнську позицію.

Про це народна депутатка заявила в інтерв’ю НВ.

На запитання, чи погоджував її звільнення голова Офісу Андрій Єрмак, Ясько зазначила: "Не буду це коментувати. Водночас скажу: за декілька днів до звільнення мав місце прямий тиск на мене з будівлі, де нині працює Андрій Єрмак".

Вона зазначила, що про звільнення була попереджена заздалегідь - якщо не припинить вести "антидержавну діяльність".

"Причина мого усунення - проукраїнська позиція і тверді переконання з актуальних питань. Наприклад те, що парламент перестав ухвалювати рішення на користь суспільства. Але напрочуд швидко голосує законопроекти та кадрові рішення, де є корупційний інтерес чи лобістські призначення. Я за ці речі не голосувала і мене багато разів «попереджали»: від «дружніх» порад до тиску. Крім того, у парламенті немає бажання ставити на голосування жорсткий варіант постанови ВР по Криму і по подіях у Білорусі", - додала вона.

Нагадаємо, українська делегація в ПАРЄ 11 січня ухвалила рішення припинити повноваження Єлизавети Ясько на посаді голови делегації. Новим її керівником стала народна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева. Останню підтримали колеги по фракції (10 голосів), ОПЗЖ (2 голоси) і "За Майбутнє" (1 голос).

Коментуючи рішення української делегації в ПАРЄ припинити її повноваження на посаді голови делегації, Ясько заявила про "серйозні розбіжності з деякими колегами зі Слуги Народу".