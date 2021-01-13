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"Євросолідарність" вимагає скликати позачергове засідання ВР для збільшення обсягу субсидій

Ухвалення законопроєкту вимагатимуть навіть якщо тарифи зменшать.

"Євросолідарність" вимагає скликати позачергове засідання ВР для збільшення обсягу субсидій
Фото: Михаил Палинчак

«Європейська Солідарність» вимагає скликати позачергове засідання Верховної Ради і ухвалити зміни до Державного бюджету, збільшивши на 7 мільярдів гривень обсяг субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Про це після наради з керівництвом парламенту, урядовців, депутатських фракцій та груп заявив співголова «Європейської Солідарності» Артур Герасимов.

«Зважаючи на повний провал у боротьбі з епідемією коронавірусу і хаотичне введення карантинних обмежень, наші вимоги щодо збільшення видатків на субсидії і спрощення їх одержання залишаться в силі. Навіть якщо станеться диво і влада знизить тарифи до попереднього рівня, ми вимагатимемо ухвалення нашого законопроєкту», – наголошує Герасимов.

Він нагадав, що навесні 2020 року влада забрала в людей близько 8,3 мільярди субсидій у антиковідний фонд, які згодом закопала в дороги. «І навіть ті урізані субсидії, які лишились, не виплачуються вчасно. До нас звертаються громадяни, яким досі не нарахували субсидії за листопад-грудень 2020 року», – повідомив Герасимов.

Він також наголосив, що Україна знову почала імпортувати енергоносії з Росії та Білорусі, відмінивши при цьому пільговий тариф для населення. «Поки функціонувала формула Роттердам+, та формула, про яку було розказано дуже багато негативної інформації, чомусь цей пільговий тариф на електричну енергію для бабусь існував. Як тільки його відмінили і не стало Роттердам+, то ціни на електроенергію зросли, а уряди Зеленського почали імпортувати електроенергію з Росії та Білорусі», – зауважив народний депутат.

«Саме тому ми вимагаємо і хочемо підкреслити ще раз: незахищені верстви населення мають бути забезпечені субсидіями в достатньому об’ємі. «Європейська Солідарність» зареєструвала і вимагає термінового ухвалення законопроєкту про додаткове виділення 7 млрд грн на субсидії для людей», – нагадав співголова фракції.

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