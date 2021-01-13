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"За майбутнє" скликає позачергові сесії місцевих рад задля мораторію на підвищення комунальних тарифів Позиція

Ввести мораторій пропонується на рік.

"За майбутнє" скликає позачергові сесії місцевих рад задля мораторію на підвищення комунальних тарифів
Фото: надано Андрієм Павловським

Депутати від партії «ЗА МАЙБУТНЄ» скликають позачергові сесії обласних та міських рад для ухвалення звернення до президента, уряду та Верховної Ради щодо встановлення економічно обґрунтованих комунальних тарифів та введення мораторію на їхнє підвищення мінімум на 1 рік. Про це йдеться на сайті політсили. 

«Партія «ЗА МАЙБУТНЄ» вимагає введення мораторію на підвищення комунальних тарифів до кінця року. Ми вже підготували відповідний законопроєкт та незабаром зареєструємо його у Верховній Раді. Але для того, щоб парламент не «поховав» цю ініціативу, своє слово мають сказати громади. Рішення про проведення позачергової сесії вже ухвалили Волинська, Хмельницька та Полтавська обласні ради, які запланували скликання 14, 15 та 21 січня відповідно. Найближчим часом аналогічні рішення затвердять Київська, Запорізька, Черкаська, Житомирська, Рівненська, Тернопільська, Чернігівська та Львівська обласні ради. Очікуємо, що й інші регіони приєднаються до нашої ініціативи. Щоб досягти результатів, треба робити реальні кроки», – заявив лідер партії «ЗА МАЙБУТНЄ» Ігор Палиця. 

Крім мораторію, серед вимог партії – збільшення субсидій для малозабезпечених категорій громадян та перевірка обґрунтованості встановлених урядом тарифів. 

«Серед наших вимог, по-перше, – ввести мораторій терміном на один рік на дію всіх постанов Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, якими з 1 січня 2021 року було підвищено тарифи на газ та його доставку, електроенергію, опалення та гарячу воду. По-друге, підготувати та ухвалити відповідні зміни до Державного бюджету на 2021 рік, якими передбачити виділення достатнього розміру коштів для покриття потреби у пільгах та субсидіях соціально незахищених верств населення. І третє –  здійснити перевірку законності та обґрунтованості збільшення вартості енергоносіїв, запровадженого відповідно до постанов Кабінету Міністрів України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», –  йдеться на сайті партії. 

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