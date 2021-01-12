Подарована Лаврову українська ікона може коштувати 12,5 млн євро, - ЗМІ

Вартість 300-річної позолоченої ікони з Луганська, яку співголова президії Боснії і Герцеговини Мілорад Додік подарував міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову, може становити 12,5 млн євро.

За даними боснійського телеканалу BN TV, ікона зберігалася в банку Bank of Srpska, який збанкрутував і був поглинений банком UKIO.

За словами джерел, близьких до кабінету Додіка, політик вважав, що цим подарунком він поверне Росії лише те, що їй належало, і таким чином ще більше зміцнить свої зв'язки з цією країною.

Крім того, передача подарунка главі російського МЗС виходила за рамки протоколу. Після скандалу Лавров повернув ікону боснійському посольству в Москві.

Нагадаємо, 14 грудня Додік подарував Лаврову 300-літню ікону, яку, імовірно, вивезли з Луганська. Як писали місцеві ЗМІ, на підтвердження автентичності ікони показали офіційну печатку на звороті. На ній вказано, що картина була власністю Української РСР. У Міністерстві культури та інформполітики України повідомили, що печатка на іконі свідчить, що вона є власністю України. Це печатка Одеської крайової комісії з охорони пам'яток матеріальної культури і природи, яка була створена 1926 року при Одеському історико-археологічному музеї.

Посольство України в Боснії і Герцеговині 16 грудня направило офіційну ноту з вимогою надати повну інформацію про ситуацію та пояснити, що це за ікона та як вона потрапила у Боснію і Герцеговину.

18 грудня прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу за фактом передачі української ікони Лаврову.

25 грудня подаровану російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову ікону з українською печаткою повернули на територію Боснії і Герцоговини.

За даними ЗМІ, українську ікону вивезли з Донбасу через Росію та Сербію.

Раніше Офіс сербського члена президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка поінформував посольство України в Боснії і Герцеговині про те, що ікона Святого Миколая, яку політик подарував главі МЗС Росії Сергію Лаврову, нібито "перебувала у володінні сім’ї з Республіки Сербської" і є "родинною іконою".

У МЗС України зазначили, що ніяких підтверджувальних документів про законність переміщення ікони на територію Боснії і Герцеговини надано не було. Таким чином, питання про справжні обставини потрапляння артефакта в Боснію і Герцеговину та шляхи набуття його у власність залишається відкритим.

5 січня Додік заявив, що поверне викрадену в Луганську ікону тим, від кого її отримав.

6 січня голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що "пан Додік продовжує брехати, перевершуючи своїх старших друзів". Україна надалі вимагає повернення викраденої в Луганську ікони.