Подарована Лаврову українська ікона повернулася до Боснії

Подаровану російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову ікону з українською печаткою повернули на територію Боснії і Герцоговини.

Посол Боснії в Росії Зелько Самарджія заявив Radio Slobodna Evropa, що привіз ікону зі столиці Росії.

"Я особисто привіз ікону з Москви і передав її в офіс голови президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка", - сказав Самарджія.

Саме Додік і вручив Лаврову українську ікону, після чого представники Республіки Сербської завимагали його відставки.

Боснію і Герцоговину просять перевірити походження ікони через офіційні відомства, зокрема Інтерпол.

14 грудня Додік подарував Лаврову 300-літню ікону, яку, імовірно, вивезли з Луганська. Як писали місцеві ЗМІ, на підтвердження автентичності ікони показали офіційну печатку на звороті. На ній вказано, що картина була власністю Української РСР. У Міністерстві культури та інформполітики України повідомили, що печатка на іконі свідчить, що вона є власністю України. Це печатка Одеської крайової комісії з охорони пам'яток матеріальної культури і природи, яка була створена 1926 року при Одеському історико-археологічному музею.

Посольство України в Боснії та Герцеговині 16 грудня направило офіційну ноту з вимогою надати повну інформацію про ситуацію та пояснити, що це за ікона та як вона потрапила у Боснію і Герцеговину.

18 грудня прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу за фактом передачі української ікони Лаврову.