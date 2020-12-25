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Подарована Лаврову українська ікона повернулася до Боснії

Походження ікони мають перевірити через офіційні відомства. 

Подарована Лаврову українська ікона повернулася до Боснії
Фото: SARNA

Подаровану російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову ікону з українською печаткою повернули на територію Боснії і Герцоговини. 

Посол Боснії в Росії Зелько Самарджія заявив Radio Slobodna Evropa, що привіз ікону зі столиці Росії.

"Я особисто привіз ікону з Москви і передав її в офіс голови президії Боснії і Герцеговини Мілорада Додіка", - сказав Самарджія. 

Саме Додік і вручив Лаврову українську ікону, після чого представники Республіки Сербської завимагали його відставки.

Боснію і Герцоговину просять перевірити походження ікони через офіційні відомства, зокрема Інтерпол.

14 грудня Додік подарував Лаврову 300-літню ікону, яку, імовірно, вивезли з Луганська. Як писали місцеві ЗМІ, на підтвердження автентичності ікони показали офіційну печатку на звороті. На ній вказано, що картина була власністю Української РСР. У Міністерстві культури та інформполітики України повідомили, що печатка на іконі свідчить, що вона є власністю України. Це печатка Одеської крайової комісії з охорони пам'яток матеріальної культури і природи, яка була створена 1926 року при Одеському історико-археологічному музею. 

Посольство України в Боснії та Герцеговині 16 грудня направило офіційну ноту з вимогою надати повну інформацію про ситуацію та пояснити, що це за ікона та як вона потрапила у Боснію і Герцеговину. 

18 грудня прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу за фактом передачі української ікони Лаврову.

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