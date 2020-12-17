У Боснії та Герцеговині спалахнув скандал після зустрічі президента автономної Республіки Сербської Мілорада Додіка з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє Бі-бі-сі.

14 грудня Додік подарував Лаврову 300-літню ікону, яку, імовірно, вивезли з Луганська. Як пишуть місцеві ЗМІ, на підтвердження автентичності ікони показали офіційну печатку на звороті. На ній вказано, що картина була власністю української УРСР.

Місцеві видання також вказують на слова пана Додіка про те, що ікону знайшли в Луганську.

Фотографії ікони та печаток опублікувала місцева інформаційна агенція SRNA.

Посольство України в Боснії та Герцеговині 16 грудня направило офіційну ноту з вимогою надати повну інформацію про ситуацію та пояснити, що це за ікона та як вона потрапила у Боснію і Герцеговину. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Про ситуацію нам відомо. Посольство України надіслало офіційну ноту МЗС Боснії і Герцеговини з вимогою надати пояснення та повну інформацію про обставини цієї справи. Також українська сторона очікує на зустріч з офіційними представниками МЗС БіГ. Зустріч має відбутися найближчими днями", - сказав він.

Ніколенко пообіцяв надати більше інформації вже після цієї зустрічі.

У МЗС пояснили, що українські дипломати дізнались про цю історію зі ЗМІ й побачили фото ікони з написами, які свідчать про її українське походження.

Зокрема, дипломати наголосили колегам, що Луганськ є тимчасово окупованим Російською Федерацією, а тому приховування інформації про походження ікони буде означати підтримку агресивної політики РФ проти України.

Нагадаємо, Додік не вперше потрапляє у скандал з українськими дипломатами. У березні 2014 посольство України засуджувало заяви посадовця про підтримку анексії Криму Росією. Минулого року МЗС України також висловило протест Боснії через заяви Додіка "про російський Крим".