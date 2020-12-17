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Ізраїль цьогоріч передав Україні захисне спорядження для медиків та апарати ШВЛ "на мільйони гривень"

Наразі допомогу отримала Клінічна багатопрофільна лікарня N17 міста Харкова.

Ізраїль цьогоріч передав Україні захисне спорядження для медиків та апарати ШВЛ "на мільйони гривень"
Фото: facebook.com/IsraelinUkraine

Ізраїль передав Україні захисне спорядження для медпрацівників, які лікують хворих на коронавірус.

Про це повідомила пресслужба посольства.

"Держава Ізраїль прагне допомогти Україні під час кризи, викликаної COVID-19. У 2020-му році Ізраїль надав Україні допомогу, еквівалентну мільйонам гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається. що надзвичайний та повноважний Посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон та його заступник Йоав Бистрицьки, передали Клінічній багатопрофільній лікарні N17 міста Харкова апарати ШВЛ, а також захисне спорядження для медичних бригад: 60 тис. масок та 1200 одиниць спецодягу.

Обладнання для лікарні профінансоване посольством Ізраїлю та агентством з розвитку міжнародного співробітництва. MASHAV.

"Ми керуємось гаслом «Тікун Олам», відновлюючи світ та допомагаючи людям у важкі часи, і коли ми почули, як керівництво Харкова розповідає нам про ситуацію в лікарнях, ми не могли стояти осторонь і вирішили допомогти", - наголосив посол.

Фото: facebook.com/IsraelinUkraine

Нагадаємо, у жовтні Україна обігнала Ізраїль за кількістю інфікованих COVID-19 з початку пандемії і вийшла на 24 місце у світі.

Зараз Україна на 17 місці. За минулу добу в Україні виявили ще понад 12 тисяч випадків ковіду. Одужали - майже на 900 людей більше, ніж захворіли.

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