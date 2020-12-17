Ізраїль передав Україні захисне спорядження для медпрацівників, які лікують хворих на коронавірус.

Про це повідомила пресслужба посольства.

"Держава Ізраїль прагне допомогти Україні під час кризи, викликаної COVID-19. У 2020-му році Ізраїль надав Україні допомогу, еквівалентну мільйонам гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається. що надзвичайний та повноважний Посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон та його заступник Йоав Бистрицьки, передали Клінічній багатопрофільній лікарні N17 міста Харкова апарати ШВЛ, а також захисне спорядження для медичних бригад: 60 тис. масок та 1200 одиниць спецодягу.

Обладнання для лікарні профінансоване посольством Ізраїлю та агентством з розвитку міжнародного співробітництва. MASHAV.

"Ми керуємось гаслом «Тікун Олам», відновлюючи світ та допомагаючи людям у важкі часи, і коли ми почули, як керівництво Харкова розповідає нам про ситуацію в лікарнях, ми не могли стояти осторонь і вирішили допомогти", - наголосив посол.

Фото: facebook.com/IsraelinUkraine

Нагадаємо, у жовтні Україна обігнала Ізраїль за кількістю інфікованих COVID-19 з початку пандемії і вийшла на 24 місце у світі.

Зараз Україна на 17 місці. За минулу добу в Україні виявили ще понад 12 тисяч випадків ковіду. Одужали - майже на 900 людей більше, ніж захворіли.