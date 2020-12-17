В Україні ще понад 12 тисяч випадків коронавірусу

За добу одужали майже на 900 людей більше, ніж захворіли.

За минулу добу в Україні проведено 41 733 тестувань методом ПЛР і виявлено 12 047 випадків коронавірусної недуги. Зокрема, захворіли 594 дитини та 535 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 997 осіб, зафіксовано 252 летальних випадки. Від ковіду одужало ще 12 939 осіб.

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіла 931 751 особа. Побороли недугу 548 356 людей, 15 996 - померли від ускладнень ковіду.

Учора міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про стабілізацію рівня захворюваності на коронавірус в Україні. Степанов додав, що кількість госпіталізованих за минулу добу склала 3242 особи, але при цьому виписали майже на 200 осіб більше. Втім показник госпіталізацій за вчора був рекордним - 3 242. До цього найбільшу кількість пацієнтів з коронавірусом поклали в лікарні 9 грудня - більше 2900 людей.

Учора повідомляли про 10 622 нові випадки ковіду в Україні і 12 549 одужалих.