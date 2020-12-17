Верховна Рада змінила межі 11 міст
Верховна Рада змінила межі 11 міст
НАБУ перехопило розмову топменеджера ДТЕК про призначення Буславець главою Міненерго
НАБУ перехопило розмову топменеджера ДТЕК про призначення Буславець главою Міненерго
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Бюджет-21: голоса в обмен на «соц-эконом» и пост для Коломойского
Бюджет-21: голоса в обмен на «соц-эконом» и пост для Коломойского
Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидатів на посади міністрів
Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидатів на посади міністрів
Кабмін оприлюднив нові карантинні обмеження з 19 грудня
Кабмін оприлюднив нові карантинні обмеження з 19 грудня
Не критикувати міністрів і колег та ходити на всі засідання – "слуг народу" просять підписати фракційну угоду
Не критикувати міністрів і колег та ходити на всі засідання – "слуг народу" просять підписати фракційну угоду
Парламент ухвалив бюджет на 2021 рік, передбачено підвищення зарплат учителям і лікарям
Парламент ухвалив бюджет на 2021 рік, передбачено підвищення зарплат учителям і лікарям
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

В Україні ще понад 12 тисяч випадків коронавірусу

За добу одужали майже на 900 людей більше, ніж захворіли.

За минулу добу в Україні проведено 41 733 тестувань методом ПЛР і виявлено 12 047 випадків коронавірусної недуги. Зокрема, захворіли 594 дитини та 535 медпрацівників.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 512), Одеській (1 064), Запорізькій (858), Київській (626) та Чернігівській (587) областях.

Також за минулу добу госпіталізовано 2 997 осіб, зафіксовано 252 летальних випадки. Від ковіду одужало ще 12 939 осіб.

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіла 931 751 особа. Побороли недугу 548 356 людей, 15 996 - померли від ускладнень ковіду.

Учора міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про стабілізацію рівня захворюваності на коронавірус в Україні. Степанов додав, що кількість госпіталізованих за минулу добу склала 3242 особи, але при цьому виписали майже на 200 осіб більше. Втім показник госпіталізацій за вчора був рекордним - 3 242. До цього найбільшу кількість пацієнтів з коронавірусом поклали в лікарні 9 грудня - більше 2900 людей.

Учора повідомляли про 10 622 нові випадки ковіду в Україні і 12 549 одужалих.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram

Читайте також