ЄС виділив 500 млн євро на вакцини для бідних країн

Вакцини будуть закуповувати і доставляти ЮНІСЕФ та Панамериканська організація охорони здоров'я від імені COVAX.

Європейський союз виділить 500 мільйонів євро для глобальної ініціативи COVAX, що дозволить надати вакцини від коронавірусу для країн з низьким рівнем доходу.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) сьогодні погодив фінансування в розмірі 400 млн євро для підтримки участі країн з низьким і середнім рівнем доходу в програмі COVAX Advance Market Commitment (COVAX AMC).

Ці кошти та ще 100 мільйонів євро грантової підтримки забезпечать доступ до вакцин від COVID-19 в 92 країнах.

"Разом з країнами-членами ЄС Team Europe на цей час виділила COVAX понад 850 мільйонів євро, і є найбільшим донором COVAX в Європейському союзі. Спільна підтримка Єврокомісії та ЄІБ в розмірі 500 мільйонів євро дозволить COVAX в найкоротші терміни зробити 1 мільярд доз вакцин доступним для людей в країнах з низьким і середнім рівнем доходів", - заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вакцини будуть закуповувати і доставляти ЮНІСЕФ та Панамериканська організація охорони здоров'я від імені COVAX.

Нагадаємо, за даними дослідження міжнародного альянсу People's Vaccine ("Народна вакцина"), 9 з 10 людей у 67-ми бідних країнах залишаться без вакцини від COVID-19 у 2021 році.Найбагатші країни, в яких живе 14% населення планети, закупили 53% всіх вакцин.

Україна може отримати оксфордську вакцину від коронавірусу щонайшвидше влітку 2021. В українських аптеках вона може з’явитися не раніше осені 2021 року.

Передбачається, що перша партія вакцини від COVID-19 може бути в Україні вже у січні 2021 року. Загалом Україна може розраховувати на 8 млн доз. Цього вистачить на щеплення 4 млн людей.

Раніше повідомлялося, що Канада, яка зарезервувала вакцин від коронавірусу в кілька разів більше, ніж становить чисельність її населення, веде переговори про надання ліків країнам з більш низьким рівнем доходів.