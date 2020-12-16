У Києві ще 1858 людей захворіли на коронавірус

У Києві минулої доби зафіксували ще 1858 хворих на коронавірус.

Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 95 160.Захворіли:

1 001 жінка віком від 18 до 91 року

716 чоловіків віком від 18 до 94 рокiв

71 дівчинка від 12 днів до 17 років і 70 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 70 медиків", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці госпіталізували 52 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Минулої доби від коронавірусу у столиці померла 21 людина. Усього за період пандемії в Києві зафіксували 1631 летальний випадок від COVID-19.

Одужали за добу 347 людей. Усього коронавірус подолали 29 897 мешканців столиці.

Фото: пресслужба КМДА

"Столиця – перша за рівнем тестування на коронавірус. І сьогодні цей показник у Києві становить понад 320 тестів на 100 000 населення. Від початку пандемії в комунальних медзакладах і лабораторному центрі дослідили понад 268 000 зразків біоматеріалу методом ПЛР. А на виявлення антитіл – ІФА-тестів – зробили понад 91 500", - додав Кличко.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 10 622 нових випадки коронавірусу COVID-19. Зокрема, захворіла 501 дитина та 579 медпрацівників.Госпіталізовано за добу 3 242 особи. 264 пацієнти померли, 12 549 - одужали.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про стабілізацію рівня захворюваності на коронавірус в Україні.