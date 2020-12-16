Чехія почала кампанію масового тестування на коронавірус

Влада Чехії розпочала масове тестування на коронавірус, у межах якого усіх охочих запрошують здати швидкий тест на антигени.

Про це повідомляє IDNES.

Люди можуть обрати найближчий до себе центр тестування та записатися онлайн на певну дату й час - щоб запобігти чергам. Результати тесту готові за 20 хвилин. Якщо за результатами тесту на антиген буде підозра на зараження, таких людей спрямовуватимуть на ПЛР-тест.

Витрати на кампанію покриває медична страховка.

На цей час в країні розгорнули 700 пунктів тестування, але їхня кількість має зрости.Згідно з результатами соцопитування, зацікавлені здати тест близько 40% громадян. За два дні до початку роботи пунктів через онлайн-портал зареєструвалося понад 18 тисяч людей.

Нагадаємо, у Словаччині, де мешкають 5,5 мільйона людей, 31 жовтня і 1 листопада проходив перший етап загальнонаціонального тестування, яке уряд вважає альтернативою локдауну. Тестування було добровільним, у ньому закликали взяти участь громадян у віці від 10 до 65 років. У першому етапі взяли участь 3,6 мільйона жителів країни.

Другий етап тестування було проведено 7-8 листопада. У ньому взяли участь 2 мільйони словаків. Ті з них, які мали на руках негативний результат тесту, отримали можливість вільно пересуватися країною під час дії запровадженого владою часткового локдауну, який передбачав обмеження на пересування.